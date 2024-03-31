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06:00, 1 апреля 2024Спорт

Тренер рассказала о пользе тенниса для здоровья

Фото: Chino Rocha / Unsplash

Тренер по теннису Вера Венедиктова рассказала о пользе этого вида спорта для здоровья. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Как заявила специалист, занятия теннисом улучшают физическую форму и координацию, развивают моторику, баланс, повышают выносливость и гибкость, а также положительно влияют на зрение.

«Когда ты смотришь на мяч, он то приближается, то отдаляется, что положительно сказывается на зрении. Ты все время должен контролировать удаляющийся и приближающийся предмет», — объяснила Венедиктова.

Ранее фитнес-тренер Виталий Мавлютон назвал главную мотивацию для людей, которые думают начать заниматься спортом. По его словам, это забота о здоровье, причем как физическом, так и ментальном.

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      Алексей Гусев
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