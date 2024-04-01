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10:54, 1 апреля 2024Спорт

«Авангард» объявил о назначении нового главного тренера

Омский хоккейный клуб «Авангард» назначил главным тренером Сергея Звягина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил на сайте о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Сергей Звягин. Контракт подписан на два года — до конца сезона-2025/2026. Ранее Звягин работал с вратарями клуба и на протяжении двух последних недель был исполняющим обязанности главного тренера.

«Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера "Авангарда". Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу», — отмечается в заявлении клуба.

19 марта команда уволила главного тренера Михаила Кравца. Это произошло во время четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина, которую «Авангард» в итоге проиграл «Локомотиву» со счетом 3-4.

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      Дарья Коршунова
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