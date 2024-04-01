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12:59, 1 апреля 2024Спорт

Кержаков объяснил решение остаться жить в Сербии после увольнения

Кержаков заявил, что остался в Сербии после увольнения из «Спартака» из-за сына

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков объяснил решение остаться жить в Сербии. Его слова приводит «Чемпионат».

Кержаков заявил, что семья не стала уезжать из Сербии после его увольнения из местного «Спартака» из-за учебы сына. «Сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать — доучится здесь этот учебный год», — рассказал он. При этом, спортсмен не исключил возможности возвращения в Россию.

13 ноября Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы по обоюдному решению сторон. Специалист возглавлял команду с июля 2023-го.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

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      Дарья Коршунова
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