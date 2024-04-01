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14:52, 1 апреля 2024Культура

Киркоров увидел лапшу в образе бывшего возлюбленного Бузовой

Киркоров намекнул на двуличность бывшего возлюбленного Бузовой Давы
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров увидел лапшу в образе бывшего возлюбленного телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогера и рэпера Давида Манукяна, более известного как Дава. Об этом артист сказал в эфире шоу «Маска», выпуск телепроекта доступен на сайте НТВ.

В ходе шоу артист выразил мнение, что блогер скрывается под маской Акулы, однако предположение оказалось ошибочным, после этого Киркоров заявил, что Манукян одет в костюм Перца и намекнул на двуличность Давы. «Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», — сказал исполнитель.

В ноябре 2023 года Киркоров признался в попытках свести Бузову с Манукяном.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

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      Варвара Кошечкина
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