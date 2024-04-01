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15:57, 1 апреля 2024Мир

МИД России заявил о причастности сверчков к «гаванскому синдрому»

Захарова: США пытаются перекрыть свои провалы поиском «русского следа»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Соединенные Штаты пытаются перекрыть собственные провалы с помощью поиска «русского следа» в явлении «гаванского синдрома», которое они сами ранее связали со сверчками. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RTVI.

«Возможно, пытаются свои провалы перекрыть любимой темой "русского следа". Возможно, сверчки занесли», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что ранее «американцы официально познали», что к «гаванскому синдрому» причастны сверчки.

Ранее американский канал CBS News заподозрил спецслужбы России в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание и проявляется в потере слуха, тошноте, головных болях и расстройстве равновесия.

Свое название заболевание получило в честь столицы Кубы, так как подобные симптомы были впервые зафиксированы у дипломатов в Гаване в конце 2016 года.

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      Елизавета Мытарева
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