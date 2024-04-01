Павлович сделал заявление о поединке с Волковым в UFC

Павлович заявил, что поединок с Волковым в UFC будет только за титул

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович сделал заявление о поединке с соотечественником Александром Волковым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Telegram-канал «Ударные новости».

«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны, и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты все должны уладить», — рассказал Павлович. Он отметил, что в UFC изначально знали, что спортсмены готовы провести схватку только за титул.

Бой между Павловичем и Волковым был анонсирован 28 марта. Сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. Россиянин занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов. В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. Он располагается на шестом месте в рейтинге UFC среди тяжеловесов.