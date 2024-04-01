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16:03, 1 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о нехватке в ВСУ операторов для управления дронами

Рогов: в ВСУ не хватает операторов для управления дронами

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступило большое количество беспилотников, однако достаточное число операторов для управления ими подготовлено не было. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас у противника колоссальное количество дронов, но не хватает операторов. Это очевидно, дронов много, а расчеты пока, видно, отстали, наверное, их не подготовили. Но я думаю, это дело буквально нескольких недель. К сожалению, эти расчеты появятся, поэтому расслабляться не стоит», — рассказал он.

В декабре Рогов сообщал, что на Украине дроны-камикадзе с реактивными двигателями собирают на подземных предприятиях, созданных в Одесской, Николаевской, Киевской и других областях из-за авиаударов российских войск.

Ранее стало известно, что в Гуляйполе в краткосрочной перспективе оказалось невозможно восстановить критический важный для ВСУ уничтоженный мост. Рогов уточнил, что разрушение инфраструктурного объекта ставит под вопрос дальнейшее снабжение группировок ВСУ, которые находятся в Запорожье.

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      Александр Курбатов
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