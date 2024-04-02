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12:39, 2 апреля 2024Спорт

Названа возможная замена Промесу в «Спартаке»

Титов заявил, что Зиньковский может заменить арестованного Промеса в «Спартаке»
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о замене арестованного в ОАЭ легионера клуба Квинси Промеса. Его слова передает «Чемпионат».

Титов назвал полузащитника команды Антона Зиньковского подходящей кандидатурой. «Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает», — отметил экс-игрок красно-белых. Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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