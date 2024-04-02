ООН обратилась к МОК относительно прав российских спортсменов на Олимпиаде

ООН: МОК должен обеспечить свободу слова при определении прав россиян на ОИ-2024

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно прав российских спортсменов на Играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Уртадо заявила, что МОК должен обеспечить соблюдение свободы слова при определении права российских спортсменов на участие в Олимпиаде. Она добавила, что рекомендации, выдвинутые МОК, должны соответствовать нормам международного права.

Ранее 2 апреля глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. Этой работой также занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

