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12:23, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам рассказали о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

SafeTech: мошенники требуют перезаключить договор на услуги связи после теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В последнее время мошенники стали активно требовать у россиян перезаключить договор на услуги сотовой связи в связи с ужесточением проверок после теракта в «Крокус Сити Холле». О связанной с трагедией схеме сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании SafeTech.

Как уточнили эксперты, под этим предлогом злоумышленники, представляясь операторами сотовой связи, настраивают переадресацию SMS-сообщений на свои номера для дальнейшего получения доступа к мобильным банкам клиентов и переводам денежных средств. Проблему усугубляет доверие граждан к подобного рода звонкам на фоне ужесточений проверок после теракта.

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В качестве усиления эффекта мошенники ссылаются на пункты некоего постановления Минкомсвязи, которого в настоящее время не существует. Ведомство переименовали в Минцифры еще в 2020 году. Если жертва повелась на подобные уловки, на ее имя могут оформить кредиты, а с ее банковского счета — вывести денежные средства, заключила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Ранее глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско предупредил россиян о рисках возникновения еще одной схемы, связанной с терактом в «Крокус Сити Холле». IT-эксперт рассказал, что злоумышленники могут в ближайшее время начать обзванивать родственников жертв трагедии, предлагая от имени сотрудников администрации торгово-выставочного комплекса денежные выплаты или иную помощь.

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      Анатолий Акулов
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