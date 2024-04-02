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11:15, 2 апреля 2024Спорт

Соболенко поблагодарила за поддержку после смерти бывшего возлюбленного

Теннисистка Соболенко поблагодарила фанатов за поддержку после смерти Кольцова

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обратилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) к фанатам после смерти бывшего возлюбленного, экс-хоккеиста и тренера Константина Кольцова.

«Я хочу воспользоваться моментом и поблагодарить всех своих болельщиков за потоки вашей любви и поддержки в этот тяжелый период. Ваши слова многое значат, я храню их в себе каждый день», — написала теннисистка.

О смерти Кольцова в США стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в НХЛ за команду «Питтсбург Пингвинс», в России много лет играл за уфимский «Салават Юлаев», незадолго до смерти покинул тренерский штаб команды из столицы Башкирии.

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