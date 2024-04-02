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23:56, 2 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе двух школьниц задержали после сообщения о теракте

Двух школьниц в Северной Осетии задержали после розыгрыша про подготовку теракта

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Моздоке (Северная Осетия) двух школьниц задержали после того, как они попытались разыграть ровесницу, сообщив ей о подготовке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Подростки позвонили восьмикласснице и включили аудиозапись с информацией, что на территории Моздокского района якобы планируется террористический акт. О неудачной шутке узнали сотрудники правоохранительных органов, они вышли на школьниц, которые сознались полицейским в содеянном.

Девушек доставили в отделение для проведения профилактической беседы. Уголовное дело возбуждать не стали.

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      Александра Синицына
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