В российском регионе двух школьниц задержали после сообщения о теракте

Двух школьниц в Северной Осетии задержали после розыгрыша про подготовку теракта

В Моздоке (Северная Осетия) двух школьниц задержали после того, как они попытались разыграть ровесницу, сообщив ей о подготовке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Подростки позвонили восьмикласснице и включили аудиозапись с информацией, что на территории Моздокского района якобы планируется террористический акт. О неудачной шутке узнали сотрудники правоохранительных органов, они вышли на школьниц, которые сознались полицейским в содеянном.

Девушек доставили в отделение для проведения профилактической беседы. Уголовное дело возбуждать не стали.