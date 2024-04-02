Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в преступном сговоре с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выступила с обвинениями в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — заявила Захарова. Она призвала провести тщательное расследование отношений главы МОК с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками.

Ранее Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. Этой работой также занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.