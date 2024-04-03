Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 3 апреля 2024Мир

Британия осудила Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

МИД Британии назвал пуск баллистической ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании осудило Северную Корею за пуск сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщается на сайте МИД.

По данным ведомства, это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Отмечается, что незаконные пуски баллистических ракет дестабилизируют мир и безопасность на Корейском полуострове. МИД Британии призвал Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и «предпринять заслуживающие доверия шаги по денуклеаризации».

2 апреля Северная Корея совершила успешное испытание новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Днем ранее агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был третий запуск Северной Кореей баллистических ракет в этом году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      В Словакии кандидаты в президенты поспорили о членстве Украины в НАТО

      Последствия мощного землетрясения на Тайване показали на видео

      Геймеры стали реже предпочитать Windows 11

      49-летняя ведущая снялась в бикини после расставания с возлюбленным

      Самозанятым назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

      Захарова обвинила Макрона в предоставлении Киеву средств для совершения терактов

      Порноактриса рассказала о съемках в 300 фильмах для взрослых за полгода

      Украине назвали единственный способ избежать масштабного прорыва ВС России

      Близ Тайваня зафиксировали еще четыре землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше