Экипажи российских «Терминаторов» получат тренажеры

Шойгу: ВС России получат тренажеры для экипажей Т-90М «Прорыв» и «Терминаторов»

Учебная сеть Вооруженных сил (ВС) России получит около 200 тренажеров для подготовки экипажей боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танков Т-90М «Прорыв» и боевых машин пехоты БМП-2М. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.

«В 2023 году в войска поставлено около 600 современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка 200 тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв"», — сказал он.

В феврале американское издание The National Interest писало, что российские БМПТ «Терминатор», которые применяют в зоне специальной военной операции, обладают внушительной боевой мощью. БМПТ несут автоматические пушки, пулемет, гранатометы и противотанковые ракеты.

В декабре стало известно, что ВС России с опережением получили все модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». В арсенал машин входит автоматическая пушка, пулемет, гранатомет и противотанковые ракеты «Корнет».

