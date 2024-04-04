На Украине заявили об отсутствии парламента и правительства

Разумков: Рада превратилась в отдел исполнения решений офиса президента Украины

Верховная Рада превратилась в отдел исполнения решений офиса президента Украины Владимира Зеленского, игнорирующий полезные инициативы. Об этом заявил экс-председатель украинского парламента Дмитрий Разумков в Telegram.

Разумков подчеркнул, что в числе причин неэффективности Рады — нежелание депутатов от президентской партии «Слуга народа» работать и отсутствие профессионализма и опыта у депутатов. По его словам, полноценных заседаний парламента не было целый месяц, а если они проходят, то депутаты от правящей партии рассматривают всего несколько неважных вопросов, устают и расходятся.

«А вообще, основная проблема является более масштабной. Сегодня нет парламента и правительства как таковых. Потому что президент и его Офис (президента — прим. "Ленты.ру") превратили такие ключевые институты, как Верховная Рада и Кабинет министров, в отделы законодательного обеспечения и имплементации решений и прихотей офиса президента!» — отметил Разумков.

Ранее стало известно, что между Верховной Радой и Правительством Украины назрел конфликт. По данным издания «Украинская Правда», в марте прошла встреча парламентариев с кабинетом министров, которая чуть не закончилась выяснением отношений один на один.