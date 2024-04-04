На Украине рассказали о конфликте Верховной Рады с правительством

УП: в Верховной раде прошла напряженная встреча правительства Украины с Радой

В марте в здании украинского парламента прошла напряженная встреча между депутатами Верховной Рады и правительством страны, которая чуть не закончилась выяснением отношений один на один. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

Журналисты рассказали, что встречу планировали провести, чтобы сгладить конфликты, имеющиеся между парламентариями и кабмином страны. На ней должны были присутствовать руководство парламента, главы комитетов, глава правительства и вице-премьеры.

Мероприятие прошло в двадцатых числах марта. Однако, как отметили его участники, вместо «показательного акта единства и взаимопонимания» оно едва не превратилось в «выяснение отношений в формате один на один». По словам очевидцев, открывшие встречу речи спикера Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля не предвещали беды, пока не начал выступать заместитель главы фракции «Слуги народа» Андрей Мотовиловец.

«Мото (Мотовиловец — прим. «Ленты.ру») у нас вообще не очень чуткий и эмпатичный. Но тут он как зарядил правительству, то все ахнули. Он им вспомнил тупо все, что у депутатов накипело. Стефанчук со Шмыгалем явно не ожидали такого поворота. Кубраков что-то пытался возражать, а Мотовиловец такой: "Саша, не начинай, потому что я здесь сейчас при всех скажу, что я о тебе думаю, и это никому не понравится"», — рассказал один из участников встречи.

После этого, по словам присутствовавших в тот день в здании парламента депутатов, вице-премьер по вопросам восстановления страны Андрей Кубраков спросил, почему на мероприятии нет представителей офиса президента, и усомнился в том, что разговор без представителей главы государства Владимира Зеленского что-то даст. Как отметил один из собеседников УП, после этого депутатов «сразу как в воду опустили».

В марте депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что Украина находится в состоянии парламентского кризиса, а в Верховной Раде творится бардак. Так он прокомментировал отмену заседаний украинского парламента.