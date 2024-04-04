Омбудсмен опроверг причастность задержанного в Москве чеченца к «Крокусу»

Омбудсмен Солтаев: задержанный в Москве чеченец не был связан с «Крокусом»

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали в Москве, не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокусе». Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в Telegram-канале.

«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей, о том, что он был задержан, якобы, после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — сообщил омбудсмен.

По его информации, Успанов, которого задержали в Москве, покончил с собой в отделении полиции. Родственники чеченца утверждают, что он также не может быть причастен к теракту, сказал Солтаев, подчеркнув, что публикующиеся в сети данные на эту тему носят провокационный характер.

В Чечне также назвали фейком информацию об отправке письма от лица Ахмеда Дудаева в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой перевести фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО республики.

По делу о теракте ранее задержали десятого фигуранта Якубджони Юсуфзоду. У мужчины трое детей и нет постоянной регистрации в России — он неофициально трудился на стройке разнорабочим.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.