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11:05, 4 апреля 2024Из жизни

Принц Уильям и Кейт Миддлтон позвали принца Гарри с женой и детьми в Британию

Кейт Миддлтон и Принц Уильям пригласили принца Гарри с семьей в гости

Фото: Chris Jackson / Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили пойти на примирение с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом Daily Mirror рассказал эксперт по королевской семье.

По словам королевского эксперта Тома Куинна, принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются положить конец вражде с принцем Гарри и Меган Маркл. Он утверждает, что принц и принцесса Уэльские связались с принцем Гарри и его женой и пригласили их в гости, в Великобританию, вместе с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Однако Меган Маркл якобы наотрез отказалась от приглашения.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт позвали Меган и Гарри к себе и предложили взять детей, чтобы две пары попытались помириться, но пока это предложение ни к чему не привело», — сообщил Куинн.

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в натянутых отношениях с королевской семьей после публикации скандальных мемуаров принца «Запасной», а также документального фильма и интервью Опре Уифри.

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Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.

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      Антонина Черташ
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