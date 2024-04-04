Стало известно о многомиллионных убытках блогерши Лерчек

Продажа косметики блогерши Лерчек принесла ей 176 млн руб. убытков за 2023 год

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, понесла многомиллионные убытки от продажи своей косметики Letique в 2023 году. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что в 2023 году на фоне уголовного преследования продажи косметики сократились. Отмечается, что бизнес блогерши не принес ей прибыли, а напротив, оказался убыточным. Как стало известно Shot, за 2023 год Чекалина потеряла 176 миллионов рублей.

При этом издание отмечает, что за 2022 год блогерша получила чистую прибыль от продажи косметики в размере 254 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Чекалина подала на развод с мужем Артемом. Суд назначил супругам беседу на 25 марта, но Чекалины не явились на заседание.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование по неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. Однако обвинение в легализации денежных средств с Чекалиных не сняли.

В отношении супругов возбудили уголовное дело в марте 2023 года. Чекалину обвинили неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а Чекалина — в пособничестве. Также их обвинили в легализации денежных средств.