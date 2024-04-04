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13:13, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионных убытках блогерши Лерчек

Продажа косметики блогерши Лерчек принесла ей 176 млн руб. убытков за 2023 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, понесла многомиллионные убытки от продажи своей косметики Letique в 2023 году. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что в 2023 году на фоне уголовного преследования продажи косметики сократились. Отмечается, что бизнес блогерши не принес ей прибыли, а напротив, оказался убыточным. Как стало известно Shot, за 2023 год Чекалина потеряла 176 миллионов рублей.

При этом издание отмечает, что за 2022 год блогерша получила чистую прибыль от продажи косметики в размере 254 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Чекалина подала на развод с мужем Артемом. Суд назначил супругам беседу на 25 марта, но Чекалины не явились на заседание.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование по неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. Однако обвинение в легализации денежных средств с Чекалиных не сняли.

В отношении супругов возбудили уголовное дело в марте 2023 года. Чекалину обвинили неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а Чекалина — в пособничестве. Также их обвинили в легализации денежных средств.

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      Мария Большакова
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