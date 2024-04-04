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15:10, 4 апреля 2024Бывший СССР

Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

Полковник Матвийчук: ВСУ стягивают технику под Артемовск для укрепления обороны

Фото: Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, зачем Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают тяжелую технику под Артемовск (украинское название — Бахмут) и на запорожское направление. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, что украинские военные делают это для укрепления обороны в регионах на фоне действий Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ перебрасывают тяжелую технику под Артемовск и на запорожское направление, что, по его словам, может говорить о подготовке украинской армии к атакам на этих участках.

«Это попытка сдержать наше развивающееся наступление, которое идет по всему фронту. Я думаю, что под Артемовском они теряют позицию за позицией и пытаются там стабилизироваться, а в направлении Запорожья мы начали создавать группировку, которая там развивает наступление с целью восстановления положения. Видимо, ВСУ пытаются перебросить войска, чтобы укрепить там оборону», — объяснил Матвийчук.

В марте в секретных документах Пентагона, слитых в сеть военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой, обнаружены детали боев за Артемовск. В документах описана ситуация в городе по состоянию на февраль 2023 года. «Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года», — констатировали военные.

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Еще в одном документе, ставшем достоянием общественности, говорится, что украинские силы в Артемовске почти полностью окружены, Главное управление разведки Минобороны Украины планирует направить элитное соединение «для стабилизации катастрофической ситуации».

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Он расположен к северу от крупного города Горловки и служил важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

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      Кирилл Садовский
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