Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 4 апреля 2024Мир

В МИД заявили о нежелании вступать в конфликт с НАТО

Замглавы МИД Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у страны нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТО или ее странами-членами.

«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет», — отметил он.

Ранее Грушко заявил об ухудшении отношений с НАТО. «НАТО развязала гибридную войну против России», — отметил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что ЦРУ передало России сообщение о теракте с пометкой «срочно». О чем знала американская разведка?

      Кучеров установил рекорд НХЛ

      Российское электричество стало дороже для бывшей республики СССР

      В России обратили внимание на пугающий ответ умной колонки о мультфильме

      У россиянина вытащили из багажа украшения на 400 тысяч рублей на рейсе из Турции

      Европа заменила российский трубопроводный газ российским СПГ

      Разгадано влияние облаков-наковален на планету

      На Украине подполье сообщило о переброске тяжелой техники

      56-летняя крестница короля Карла III снялась топлес на отдыхе

      Женщина приняла миллионный выигрыш в лотерею за уловку мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше