В МИД заявили о нежелании вступать в конфликт с НАТО
Замглавы МИД Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТОСюжетРоссия и НАТО:
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у страны нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТО или ее странами-членами.
«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет», — отметил он.
Ранее Грушко заявил об ухудшении отношений с НАТО. «НАТО развязала гибридную войну против России», — отметил он.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.