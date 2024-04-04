В МИД заявили о нежелании вступать в конфликт с НАТО

Замглавы МИД Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у страны нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Грушко заявил о нежелании России вступать в конфликт с НАТО или ее странами-членами.

«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет», — отметил он.

Ранее Грушко заявил об ухудшении отношений с НАТО. «НАТО развязала гибридную войну против России», — отметил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.