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09:02, 4 апреля 2024Наука и техника

В России увеличили выпуск бронетанкового вооружения

Мишустин: в 2023 году выпуск бронетанкового вооружения в России вырос втрое

Фото: Мария Сивохина / Коммерсантъ

Оборонно-промышленный комплекс России в 2023 году в разы увеличил выпуск различной техники и вооружения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Чтобы у наших защитников было все необходимое, [в 2023 году] значительно нарастили производство, дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, ученые и инженеры которых разрабатывали передовые образцы [техники и вооружений]», — сказал он, выступая с отчетом в Госдуме.

Мишустин отметил, что в стране значительно увеличили выпуск средств защиты, комплектов медицинского оборудования для использования в полевых условиях и военной экипировки. Он добавил, что выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения вырос втрое, средств поражения — в семь раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы — в девять раз.

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В марте Минобороны России сообщило, что предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, многократно увеличило производство бомб ФАБ-500 и вдвое нарастило выпуск ФАБ-1500.

В январе стало известно, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с начала специальной военной операции нарастила выпуск отдельных видов высокоточных боеприпасов.

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