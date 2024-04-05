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15:16, 5 апреля 2024Наука и техника

Названы самые культовые персонажи видеоигр

Лара Крофт стала самым культовым персонажем игр по версии BAFTA Games Awards

Фото: Charles Platiau / Reuters

Организации награды BAFTA Games Awards назвали самых культовых персонажей видеоигр. Список доступен на сайте проекта.

Главных персонажей игр выбрали с помощью голосования, которое проводилось среди геймеров в честь 20-летия премии BAFTA Games Awards. Больше всего голосов отдали за Лару Крофт — главную героиню серии видеоигр Tomb Raider, которая появилась в нескольких десятках тайтлов.

Вторым культовым персонажем, по версии игроков, стал Марио из одноименной франшизы Nintendo. Третье место занял Агент 47 из серии Hitman. В первую десятку главных персонажей также попали Еж Соник из Sonic the Hedgehog, Sackboy из LittleBigPlanet, Pac-Man из одноименной игры, Линк из серии The Legend of Zelda, Мастер Чиф из HALO, Кратос из God of War и Shadowheart из Baldur's Gate 3.

Также геймеры вспомнили персонажей из игр и франшиз Red Dead Redemption 2, Pokémon, Minecraft, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Yakuza, The Last of Us и Uncharted.

В начале апреля журналисты издания Game Informer назвали The Legend of Zelda: Ocarina of Time величайшей игрой всех времен. В топ также попали The Elder Scrolls V: Skyrim, оригинальная часть The Last of Us, The Red Dead Redemption 2, «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Super Mario 64 и другие игры.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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