Названы самые культовые персонажи видеоигр

Лара Крофт стала самым культовым персонажем игр по версии BAFTA Games Awards

Организации награды BAFTA Games Awards назвали самых культовых персонажей видеоигр. Список доступен на сайте проекта.

Главных персонажей игр выбрали с помощью голосования, которое проводилось среди геймеров в честь 20-летия премии BAFTA Games Awards. Больше всего голосов отдали за Лару Крофт — главную героиню серии видеоигр Tomb Raider, которая появилась в нескольких десятках тайтлов.

Вторым культовым персонажем, по версии игроков, стал Марио из одноименной франшизы Nintendo. Третье место занял Агент 47 из серии Hitman. В первую десятку главных персонажей также попали Еж Соник из Sonic the Hedgehog, Sackboy из LittleBigPlanet, Pac-Man из одноименной игры, Линк из серии The Legend of Zelda, Мастер Чиф из HALO, Кратос из God of War и Shadowheart из Baldur's Gate 3.

Также геймеры вспомнили персонажей из игр и франшиз Red Dead Redemption 2, Pokémon, Minecraft, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Yakuza, The Last of Us и Uncharted.

В начале апреля журналисты издания Game Informer назвали The Legend of Zelda: Ocarina of Time величайшей игрой всех времен. В топ также попали The Elder Scrolls V: Skyrim, оригинальная часть The Last of Us, The Red Dead Redemption 2, «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Super Mario 64 и другие игры.