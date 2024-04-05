Названы подорожавшие вслед за какао продукты

Bloomberg: мировые цены на пальмовое масло достигли многомесячного максимума

Цены на пальмовое масло, используемое при производстве многих продуктов питания, достигли 17-месячного максимума, говорится в обзоре Bloomberg, посвященном рискам глобальной продовольственной инфляции.

В материале отмечается, что «самое потребляемое в мире растительное масло, которое содержится во всем: от конфет и печенья до губной помады» подорожало до уровней 2022 года из-за беспокойства по поводу более низких, чем ожидалось, поставок из Индонезии и Малайзии. К использованию пальмового масла мировые производители стали возвращаться после многолетних поисков альтернатив ему на фоне событий на Украине.

Как пишут журналисты, помимо демонстрирующего рекордный рост стоимости какао из-за жаркой и сухой погоды резко выросла в цене белая кукуруза в Южной Африке (на 30 процентов) и кофе, тонна которого из-за проблем с погодой во Вьетнаме подорожала 4 апреля до рекордного за 15 лет уровня.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в марте мировые цены на продукты выросли впервые за семь месяцев.