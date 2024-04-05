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10:52, 5 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

ВС России нашли и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» бригады ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военнослужащие нашли под землей скандально известную бронемашину «Азовец» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.

На расположение образца техники российским военным указали местные жители. Карат сообщил, что после этого на место прибыли ремонтно-эвакуационные подразделения, которые нашли и выкопали бронемашину из-под земли.

Образец был сконструирован на базе танка Т-64 с демонтированной башней. На нем установлена динамическая защита «Нож», которая насчитывает порядка 500 элементов. Машина очень тяжелая, двигатель не сильно мощный, поделился российский боец. «Азовец» так и не дошел до заводских испытаний — его создание обошлось крайне дорого, и разработчики поняли, что бронемашина не пойдет в серию.

Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный

Каратроссийский военнослужащий

«Азовец» получил скандальную известность, единственный экземпляр был угнан

С 2015 года бронемашина разрабатывалась как «инновационный танк» для ведения боев в городских условиях. Создатели «Азовца» охарактеризовали его как «высокозащищенную тяжелую универсальную гусеничную платформу». «Азовец» вооружен двумя самодельными боевыми модулями, каждый из которых оснащен 23-миллиметровой авиационной пушкой советского производства ГШ-23, советским пулеметом ПКТ и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет «Стугна» и «Корсар» украинской разработки.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бронемашину собирали на территории тренировочной базы «Азова» в цехах киевского завода АТЕК, одну единицу оценивали в пять миллионов долларов.

В 2016 году планировалось запустить серийный выпуск машин такого типа, но работа была остановлена, когда выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили камеры от домофонов. Военная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело, а вскоре единственный экземпляр бронемашины украли у разработчиков в Киеве. Предположительно, к произошедшему могли быть причастны бойцы «Азова». Неизвестные оцепили периметр завода, а затем выгнали конструкторов из заброшенного цеха, где строилась бронемашина.

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В России говорили о неспособности украинского ВПК производить боевую технику

Как отмечал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, военно-промышленный комплекс Украины практически не функционирует, максимум, на который он способен, — осуществлять ремонт поврежденной техники. При этом он добавил, что танки, очевидно, не могут быть восстановлены силами Украины, они отвозятся в Польшу.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отмечал, что Украина не может самостоятельно производить оружие и боеприпасы, поскольку вся база для этого в стране разрушена. «По сути, [президент Украины Владимир] Зеленский уговаривает США развернуть полевое производство снарядов, артиллерийских порохов, патронов к стрелковому оружию, запчастей к бронетехнике», — указал эксперт.

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      Алина Гончарова
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