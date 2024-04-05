Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 5 апреля 2024Россия

В МЧС рассказали об ущербе от масштабных паводков в России

МЧС России: из-за паводков в стране подтопило более 1900 домов и 10 000 участков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из-за масштабных паводков в России подтопило более 1900 домов и 10 000 участков. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сильнее всего пострадала Орловская область — там подтопленными оказались сразу 1100 домов. Серьезный ущерб был нанесен и Алтайскому краю — в регионе подтопило 535 приусадебных участков, из-за чего в пункты временного размещения направили 29 человек.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Из-за паводка режим ЧС ввели в столице Карелии Петрозаводске, по всему Алтайскому краю и Оренбургской области.

Борьбу с паводками ранее комментировали в Кремле — по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, руководство регионов на личном уровне принимает участие в борьбе с последствиями стихии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      В России оценили слова Болтона о намерениях Трампа в случае победы на выборах

      В Казахстане предложили запретить СМИ писать об ЛГБТ

      Израиль временно закрыл 28 дипмиссий из-за угроз Ирана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Хейли Бибер показала фото мужа в постели на фоне слухов о разводе

      Студентка-отличница попалась ФСБ за сотрудничество с Украиной

      В российском регионе около 30 рыбаков унесло в реку на льдине

      Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела

      Коллега напавшего на российского губернатора мужчины раскрыла подробности о нем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше