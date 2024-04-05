В МЧС рассказали об ущербе от масштабных паводков в России

МЧС России: из-за паводков в стране подтопило более 1900 домов и 10 000 участков

Из-за масштабных паводков в России подтопило более 1900 домов и 10 000 участков. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сильнее всего пострадала Орловская область — там подтопленными оказались сразу 1100 домов. Серьезный ущерб был нанесен и Алтайскому краю — в регионе подтопило 535 приусадебных участков, из-за чего в пункты временного размещения направили 29 человек.

Из-за паводка режим ЧС ввели в столице Карелии Петрозаводске, по всему Алтайскому краю и Оренбургской области.

Борьбу с паводками ранее комментировали в Кремле — по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, руководство регионов на личном уровне принимает участие в борьбе с последствиями стихии.