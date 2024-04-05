Замгубернатора займет пост и.о. главы Мурманской области после ранения Чибиса

Аксенова займет пост и.о. губернатора Мурманской области после ранения Чибиса

Замгубернатора Мурманской области Надежда Аксенова займет пост и.о. губернатора на время восстановления главы региона Андрея Чибиса, сообщает областное правительство в Telegram.

«В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову», — сказано в сообщении.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Нападавший ранил политика ножом в живот. Им оказался 42-летний Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что действовал по приказу голосов в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из личной неприязни к Чибису. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что покушение на Чибиса расследуют в кратчайшие сроки. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, связался с губернатором и пожелал ему скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков неизвестны.