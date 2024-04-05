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13:05, 5 апреля 2024Россия

Замгубернатора займет пост и.о. главы Мурманской области после ранения Чибиса

Аксенова займет пост и.о. губернатора Мурманской области после ранения Чибиса
Надежда Аксенова

Надежда Аксенова. Фото: Аппарат Правительства Мурманской области

Замгубернатора Мурманской области Надежда Аксенова займет пост и.о. губернатора на время восстановления главы региона Андрея Чибиса, сообщает областное правительство в Telegram.

«В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову», — сказано в сообщении.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Нападавший ранил политика ножом в живот. Им оказался 42-летний Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что действовал по приказу голосов в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из личной неприязни к Чибису. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что покушение на Чибиса расследуют в кратчайшие сроки. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, связался с губернатором и пожелал ему скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков неизвестны.

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