Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе. Что рассказали об атаке в ГУР?

ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод, находящийся в населенном пункте Азов в Ростовской области. Там заявили, что объект использовался в военных целях: нефть прокачивалась в танкеры на территории «Азовского морского порта».

Удар был нанесен в ночь на 6 апреля

В ГУР сообщили, что в ночь на субботу, 6 апреля, в районе населенного пункта Азов был подорван трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры на территории «Азовского морского порта».

Заявляется, что в настоящий момент загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок. В ГУР также добавили, что объект использовался Россией в военных целях. Другие подробности об атаке не приводятся.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ведомство также опубликовало видео, на котором слышен сильный взрыв, однако не видно место атаки.

В декабре ВСУ пытались атаковать нефтепровод в еще одном регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в декабре 2023 года предприняли попытку атаки нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

Они пытались атаковать его с помощью беспилотника — его обломки нашли на территории Новозыбковского района 20 декабря, в 40 километрах от границы с Украиной. Предварительно, нефтепровод никаких повреждений не получил. Никто не пострадал.

До этого попытку атаковать нефтепровод «Дружба» ВСУ предприняли в августе. Обломки беспилотника нашли днем 6 августа жители деревни Слободка, в 170 километрах от границы. Дрон размером 2х3 метра оказался кустарного производства. Его детали — фрагменты двигателя, крыльев, платы управления и корпуса — были разбросаны в радиусе 3,5 километра. На обломках сохранился серийный номер.