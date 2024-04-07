«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет на 11-й минуте открыл Антон Миранчук, реализовав пенальти. На 58-й минуте Миранчук сделал результативную передачу на Сергея Пиняева, который увеличил преимущество москвичей. С 19-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Дарко Тодоровича.

Благодаря победе железнодорожники набрали 36 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Ахмат», который 5 апреля возглавил Магомед Адиев, с 20 очками идет на 12-й строчке.

В другом матче «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Балтику» — 1:0. Единственный забитый мяч на счету Педро.

