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14:42, 8 апреля 2024Экономика

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков

Премьер Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков, пост зампредседателя занял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ситуации с паводками. Глава государства также заслушал доклады губернаторов затронутых паводком Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, а также отчеты руководства профильных ведомств, задействованных в помощи жителям подтопляемых регионов.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванных им подтоплением. 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

8 апреля в МЧС сообщили, что количество подтопленных жилых домов будет расти. В ведомстве подчеркнули, что подобных паводков не было за всю историю.

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      Варвара Кошечкина
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