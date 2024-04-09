Прибыль крупнейших производителей яиц в России резко выросла

Forbes: прибыль крупнейших производителей яиц в России выросла почти в 2,5 раза

В 2023 году прибыль десяти крупнейших производителей куриных яиц в России резко выросла. Об этом со ссылкой на отчетность компаний сообщает Forbes.

На фоне подорожания яиц компании «Таврос», «Птицефабрика Синявинская», «Волжанин», «Птицефабрика Роскар», «Окское», «Комос групп», «Птицефабрика «Свердловская», «Птицефабрика «Яратель», «Птицефабрика Челябинская» и «РостПозитивИмпульс» увеличили прибыль с 6,1 до почти 15,5 миллиарда рублей за год.

Самый высокий результат продемонстрировали птицефабрики «Таврос» — их прибыль подскочила с 326 миллионов до 3 миллиардов рублей. Она могла быть выше — если бы не вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий группы, которая привела к убыткам в 735 миллионов рублей. Чистая прибыль «РостПозитивИмпульс» увеличилась в 13 раз, с 95 миллионов до 1,24 миллиарда рублей. Чистая рентабельность по итогам 12 месяцам достигла рекордных 25,7 процента.

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин назвал ситуацию с подорожанием яиц сбоем в работе правительства. Позже ФАС пообещала проверить обоснованность роста цен на популярный продукт.

После вмешательства антимонопольной службы возбудили дела на нескольких региональных производителей куриных яиц, которые синхронно повысили цены и продемонстрировали «признаки картельного соглашения». Некоторые допустили рост оптово-отпускных цен на свою продукцию в размере до 94 процентов. В начале апреля ФАС решила проверить торговые сети на предмет сговора, который привел к подорожанию яиц. Ведомство проверит цены на социально значимый товар при его закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, а также информацию об объемах закупки и реализации.