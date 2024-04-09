Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 9 апреля 2024Экономика

Прибыль крупнейших производителей яиц в России резко выросла

Forbes: прибыль крупнейших производителей яиц в России выросла почти в 2,5 раза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2023 году прибыль десяти крупнейших производителей куриных яиц в России резко выросла. Об этом со ссылкой на отчетность компаний сообщает Forbes.

На фоне подорожания яиц компании «Таврос», «Птицефабрика Синявинская», «Волжанин», «Птицефабрика Роскар», «Окское», «Комос групп», «Птицефабрика «Свердловская», «Птицефабрика «Яратель», «Птицефабрика Челябинская» и «РостПозитивИмпульс» увеличили прибыль с 6,1 до почти 15,5 миллиарда рублей за год.

Самый высокий результат продемонстрировали птицефабрики «Таврос» — их прибыль подскочила с 326 миллионов до 3 миллиардов рублей. Она могла быть выше — если бы не вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий группы, которая привела к убыткам в 735 миллионов рублей. Чистая прибыль «РостПозитивИмпульс» увеличилась в 13 раз, с 95 миллионов до 1,24 миллиарда рублей. Чистая рентабельность по итогам 12 месяцам достигла рекордных 25,7 процента.

Материалы по теме:
Запретная упаковка. В России хотят отменить черные пластиковые бутылки и нерастворимый клей. Почему возникла эта тема?
Запретная упаковка.В России хотят отменить черные пластиковые бутылки и нерастворимый клей. Почему возникла эта тема?
5 апреля 2024
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин назвал ситуацию с подорожанием яиц сбоем в работе правительства. Позже ФАС пообещала проверить обоснованность роста цен на популярный продукт.

После вмешательства антимонопольной службы возбудили дела на нескольких региональных производителей куриных яиц, которые синхронно повысили цены и продемонстрировали «признаки картельного соглашения». Некоторые допустили рост оптово-отпускных цен на свою продукцию в размере до 94 процентов. В начале апреля ФАС решила проверить торговые сети на предмет сговора, который привел к подорожанию яиц. Ведомство проверит цены на социально значимый товар при его закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, а также информацию об объемах закупки и реализации.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      Эффективность российских Су-34 с планирующими бомбами оценили

      В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

      Прибыль крупнейших производителей яиц в России резко выросла

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

      В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

      В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше