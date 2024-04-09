ИКИ РАН: будущим российским лунным станциям изменят траекторию

Будущим российским лунным станциям изменят траекторию полета. Об этом со ссылкой на директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолия Петруковича сообщает РИА Новости.

По его словам, после детального анализа произошедшего с российской автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25» были выработаны рекомендации по более безопасной и длинной траектории полета к естественному спутнику Земли. Также были предложены новые алгоритмы, позволяющие тщательнее отслеживать приближение аппарата к Луне и его мягкую посадку на ее поверхность.

В октябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в программе «Луны-26» возможны изменения, касающиеся схемы перелета одноименного космического аппарата.

АМС «Луна-25» столкнулась с Луной 19 августа.