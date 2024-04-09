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09:48, 9 апреля 2024Наука и техника

Российским лунным станциям изменят траекторию

ИКИ РАН: будущим российским лунным станциям изменят траекторию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Будущим российским лунным станциям изменят траекторию полета. Об этом со ссылкой на директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолия Петруковича сообщает РИА Новости.

По его словам, после детального анализа произошедшего с российской автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25» были выработаны рекомендации по более безопасной и длинной траектории полета к естественному спутнику Земли. Также были предложены новые алгоритмы, позволяющие тщательнее отслеживать приближение аппарата к Луне и его мягкую посадку на ее поверхность.

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      Иван Потапов
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