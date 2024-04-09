Стало известно о помощи Великобритании в разработке Украиной оборонной продукции

Госсекретарь Блинкен: Британия помогает Украине в разработке оборонной продукции

Предприятия Великобритании помогают Украине в разработке собственной оборонной продукции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует ТАСС.

«Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию», — сказал глава внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Ранее стало известно, что украинские конструкторские бюро разрабатывают целый ряд новых беспилотников и роботизированное оружие. Недавно были протестированы 25 новых моделей, отмечал замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.