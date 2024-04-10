Большинство мэров в Гагаузии отказались от встречи с Санду

На встречу с президентом Молдавии Санду приехали 3 из 26 мэров в Гагаузии

В Гагаузии на встречу с президентом Молдавии Майей Санду приехали всего 3 из 26 примаров (мэров) в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Gagauzia24.

В частности, от встречи с главой республики не отказался мэр столицы Гагаузии Комрата Сергей Анастасов. Также на опубликованных соратниками Санду фотографиях были замечены Анатолий Топал и Николай Посмак, представляющие города Чадыр-Лунга и Вулканешты соответственно.

10 апреля в городе Комрат правоохранителями было оцеплено здание госуниверситета. Причиной этого стала подготовка к приезду Санду для проведения пресс-конференции и встречи с мэрами гагаузских городов.

Прибытие президента в автономию вызвало протесты населения. Граждане попытались прорваться к зданию вуза. Однако Санду удалось обойти их через боковой вход.

Возмущение приездом президента также выразила глава Гагаузии Евгения Гуцул.