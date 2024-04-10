Два европейских клуба заинтересовались российским футболистом

Агент Галунов: два клуба из Европы заинтересовались игроком «Спартака» Соболевым

Футбольный агент Сергей Галунов рассказал об интересе европейских клубов к российским игрокам. Его слова передает Metaratings.

Галунов заявил, что к нему обращались из двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по форварду «Спартака» Александру Соболеву. «Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно», — добавил он.

Также агент поделился мнением о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова. Галунов счел, что игрок может себе найти клуб во Франции, Италии или Турции. «Тут все зависит от желания агентов и самого Чалова в финансовом плане», — отметил он.

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний футболист отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 22 матчах.

27-летний Соболев провел в чемпионате России 19 матчей, отличившись пятью голами и пятью пасами. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

