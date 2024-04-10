Губернатор Севастополя сообщил о проведении флотом противодиверсионных учений

Губернатор Севастополя Развожаев: ЧФ проводит противодиверсионные учения

Черноморский флот (ЧФ) вечером в среду, 10 апреля, проводит вблизи города учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 19:30 (совпадает с московским временем — прим. "Ленты.ру") на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия», — отметил он.

В городе все спокойно, добавил губернатор.

Накануне сообщалось, что в Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели. Развожаев тогда указал, что никакие объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.