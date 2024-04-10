На кладбищах США нашли могилы ликвидированных на Украине наемников. Что о них известно?

На кладбищах в США замечены могилы ликвидированных на Украине наемников

На кладбищах в США обнаружены могилы наемников, которых ликвидировали российские военные на Украине. По словам источника агентства РИА Новости, кладбища от Виргинии до Калифорнии «обрастают могилами наемников».

14 марта Минобороны России раскрыло число уничтоженных иностранных наемников за время специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, на Украине было уничтожено 5962 иностранных наемника. Из них 1113 военных прибыли из США.

Стали известны личности ликвидированных на Украине американских наемников

Один из наемников, чью могилу обнаружил источник агентства, — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Его не стало спустя два месяца после начала СВО, однако похороны в США прошли только в марте 2024 года. Долгое время его считали пропавшим без вести. Курпаси похоронен на Арлингтонском национальном кладбище около Вашингтона.

Еще один ликвидированный наемник — бывший морпех Иэн Торторичи. Он служил в иностранном легионе Украины и получил медаль «За боевые заслуги», был ликвидирован в Краматорске в июне 2023 года. Примечательно, что он лишился жизни в местном ресторане. Американского наемника на родине хоронили с воинскими почестями в Калифорнии.

Известно об еще одном ликвидированном наемнике по имени Брайн Янг. Его ликвидировали в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Примечательно, что до начала СВО Янг жил в Грузии. У него остались две дочери.

Янг, согласно данным из открытых источников, захоронен в штате Калифорния, а на памятнике на его могиле — эпитафия со словами "вперед к новым приключениям" РИА Новости

Также в зоне СВО ликвидирован волонтер Дейн Партирдж. В прошлом он служил в Ираке, к украинской стороне присоединился в апреле 2022 года. Он похоронен на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей.

Сейчас иностранные наемники заполоняют Харьков

В начале апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьков съезжаются различные иностранные наемники для того, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Так, в регион прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кроме того, Лебедев отметил, что среди прибывших в Харьков наемников присутствуют граждане стран Прибалтики, а также Чехии, Румынии и Польши. Вместе с ними в Харьков были доставлены техника и боекомплекты. По данным Минобороны РФ, Польша является лидером по отправке наемников на Украину.

В конце января стало известно о ликвидации иностранного наемника Эрнесто Барбьери, которого называют лучшим снайпером Франции. Он был среди военных, ликвидированных в результате удара по пункту их дислокации под Харьковом. Помимо него, в Харькове ликвидировали как минимум 13 французских наемников.

