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11:32, 10 апреля 2024Забота о себе

Назван способ правильно выбрать приспособление для чистки зубов

Стоматолог Наам: после чистки зубов щеткой необходимо использовать ирригатор

Фото: Studio Peace / Shutterstock / Fotodom

После чистки зубов щеткой необходимо использовать дополнительные средства, в том числе ирригатор, рассказал стоматолог-терапевт, хирург Константин Наам. Способ правильно выбрать это приспособление он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

По словам врача, ирригатор позволяет тщательно очищать зубы и промежутки между ними, удаляя остатки пищи и бактерии, которые могут приводить к развитию кариеса и заболеваний десен. Однако перед покупкой ирригатора важно понимать, что он не может полностью заменить обычную чистку зубов щеткой, так как именно является основным средством гигиены полости рта.

Чтобы ирригатор было комфортно использовать, в нем должна быть функция регулирования давления струи, отметил специалист. Кроме того, важно, чтобы объем емкости для воды был большим. Это позволит полоскать рот длительное время без необходимости постоянной дозаправки устройства, объяснил Наам.

Ирригаторы обычно идут с различными насадками: стандартная для общего очищения зубов, для очистки промежутков между зубами, для массажа десен. Обратите внимание на наличие и разнообразие насадок

Константин Наамстоматолог
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Кроме того, стоматолог рекомендовал перед покупкой прибора почитать отзывы других покупателей, чтобы получить представление о реальном опыте использования устройства.

«Ирригатор для зубов может быть полезным дополнением к обычной гигиене полости рта, особенно для людей с пародонтитом, имплантами или брекетами. Однако, прежде чем приобрести устройство, обсудите этот вопрос со стоматологом, чтобы получить индивидуальную консультацию», — заключил доктор.

Ранее Наам оценил эффективность разных щеток и назвал основные способы выбрать идеальный вариант. Преимуществом обычных зубных щеток он назвал их доступность и простоту использования.

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      Вера Владзиевская
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