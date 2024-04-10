Раскрыты дата и место захоронения праха Ширвиндта

Урну с прахом Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

Раскрыты дата и место похорон народного артиста России, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения, передает РИА Новости.

Отмечается, что урну с прахом театрального деятеля похоронят на Новодевичьем кладбище после полудня в воскресенье, 14 апреля. «Семья хочет, чтобы это (прощание и церемония захоронения — прим. «Ленты.ру») прошло только среди родственников и служащих театра», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.

Церемония прощания с народным артистом России состоялась 18 марта. Мероприятие началось в театре Сатиры в 13:00 по московскому времени. Церемонию посетили Филипп Киркоров, Константин Эрнст, Юлия Меньшова, Иван Ургант, Вера Алентова, Игорь Крутой, Владимир Машков, Олег Меньшиков и многие другие звезды.