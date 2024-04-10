Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 10 апреля 2024Культура

Раскрыты дата и место захоронения праха Ширвиндта

Урну с прахом Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Раскрыты дата и место похорон народного артиста России, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения, передает РИА Новости.

Отмечается, что урну с прахом театрального деятеля похоронят на Новодевичьем кладбище после полудня в воскресенье, 14 апреля. «Семья хочет, чтобы это (прощание и церемония захоронения — прим. «Ленты.ру») прошло только среди родственников и служащих театра», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.

Церемония прощания с народным артистом России состоялась 18 марта. Мероприятие началось в театре Сатиры в 13:00 по московскому времени. Церемонию посетили Филипп Киркоров, Константин Эрнст, Юлия Меньшова, Иван Ургант, Вера Алентова, Игорь Крутой, Владимир Машков, Олег Меньшиков и многие другие звезды.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?

      В России приняли законопроект против фиктивных браков мигрантов

      Март побил рекорд по жаре в мире

      Известный российский блогер попытался повторить рекорд Гиннеса

      Залившего рот знакомому монтажной пеной россиянина отправили в СИЗО

      Швейцария назвала даты проведения мирной конференции по Украине

      Рецидивист расправился с двумя россиянами из ревности к сожительнице

      Генсек НАТО допустил создание штаба войск НАТО в Финляндии

      Россия закрыла въезд сотрудникам госорганов и IT-компаний Великобритании

      Генсек НАТО назвал последствия промедления в поставках оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше