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15:24, 10 апреля 2024Россия

Россиянам назвали необходимые для выживания при паводке вещи

Эксперт Халилов посоветовал запасаться водой на случай паводка

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Жителям регионов, в которых существует угроза подтопления, необходимо заранее подготовиться к беде. Об этом сообщил эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов в беседе с «Царьградом».

По его словам, в первую очередь нужно запастись водой. Норма на одного человека составляет пять литров. Она нужна в том числе для приготовления пищи и стирки одежды.

Также необходимо запастись медикаментами, консервами и продуктами с длительным сроком годности.

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«Надо приготовиться к автономному выживанию, именно без электричества, без газа, без тепла. Поэтому важно, помимо воды, еды, медикаментов, еще иметь газовые горелки, газовые баллоны, чтобы люди могли себе вскипятить воду, согреть ее, приготовить себе еду. Обязательно нужно иметь запас топлива, и баки в автомобилях должны быть заполнены полностью», — подчеркнул Халилов.

Кроме того, стоит заранее зарядить пауэрбанки и другие устройства. Все это вместе с документами стоит убрать в рюкзак, который можно будет быстро забрать во время эвакуации.

Из-за прорыва дамбы в Орске 5 апреля затонуло более 12 тысяч домов. Почти восемь тысяч жителей Оренбургской области были эвакуированы. В качестве одной из причин бедствия называют нашествие грызунов.

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      Евгений Силаев
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