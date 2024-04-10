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14:34, 10 апреля 2024Россия

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку почти на метр

Губернатор Паслер: уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 10 метров

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге почти на метр превысил критическую отметку в 930 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на встрече с местными жителями и главой Минстроя Иреком Файзуллиным, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, ему доложили, что уровень воды в реке в районе столицы Оренбургской области поднялся выше 10 метров.

Утром 10 апреля мэрия Оренбурга сообщала, что уровень воды в реке Урал за сутки поднялся на 81 сантиметр. В свою очередь, гидрологи спрогнозировали подъем воды еще на 30-70 сантиметров в течение дня.

Ранее в МЧС России рассказали, что ситуация с паводком в затронутых половодьем регионах остается тяжелой. По информации ведомства, на данный момент подтоплены более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 российских регионах. На затопленных территориях работают спасатели, которые помогают эвакуироваться людям и животным.

ЖЗЛ
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