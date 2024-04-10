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12:35, 10 апреля 2024Забота о себе

Врач назвала пять продуктов для сияния кожи

Диетолог Мария Скибицкая назвала чернику полезным для сияния кожи продуктом

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Черника, шпинат и несколько других продуктов полезны для сияния кожи, заверила эндокринолог-диетолог, эксперт компании Advanced Nutrition Programme Мария Скибицкая. Их врач назвала «Ленте.ру».

По словам Скибицкой, женщины используют множество различных средств по уходу за кожей, но не все они дают ожидаемые результаты, так как кожу необходимо питать не только снаружи, но и изнутри. Врач заверила, что для этого поможет добавление в рацион пяти продуктов.

В первую очередь она рекомендовала есть чернику. «Черника содержит большое количество витаминов А, В и С, а также флавоноиды и марганец. Эти витамины необходимы для нормального функционирования и обновления клеток кожи, что важно для сохранения ее привлекательности», — объяснила она.

Также в меню обязательно должна присутствовать брокколи. Этот овощ содержит вещество под названием дииндолилметан, которое снижает активность сальных желез, выраженность воспалений в коже и предотвращает возникновение акне.

Ягоды асаи — это природный источник витамина С, который необходим для синтеза коллагена в коже. Коллаген, в свою очередь, поддерживает гладкость, упругость и сияние кожи

Мария Скибицкаяэндокринолог-диетолог

Кроме того, эндокринолог рекомендовала есть шпинат. Скибицкая отметила, что он при совсем небольшой калорийности сочетает массу уникальных веществ: белок, железо, различные витамины и минералы.

Напоследок доктор призвала есть как можно больше моркови. Этот корнеплод — лидер по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, который очень важен для кожи. Без него процессы обновления клеток кожи замедляются, и она становится тусклой. Своевременное обновление эпидермиса — это необходимый процесс для сохранения здорового сияния кожи, заключила врач.

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Ранее Скибицкая раскрыла пользу жирной пищи. По ее словам, жир из еды стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы.

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      Вера Владзиевская
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