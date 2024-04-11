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15:53, 11 апреля 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвала топ-3 простых упражнения для домашней тренировки пресса

Эксперт Юрпалова предложила делать подъем ног в висе для проработки пресса дома

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала топ-3 простых упражнения для домашней тренировки пресса. Ее слова приводит Men Today.

Начать специалист предложила с подъема ног в висе. Его можно делать на гимнастических кольцах или турнике. Упражнение выполняется следующим образом: повиснув на руках, поднимите ноги до параллели с полом, а после медленно опустите их обратно. При этом должны быть задействованы мышцы пресса, а не спины или бедер.

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Далее Юрпалова предложила проработать пресс с помощью планки. Для этого достаточно лечь на пол и удерживать тело в горизонтальной позиции на прямых руках или локтях. Главное в этом упражнении — прямая спина и напряжение в прессе. «Также добавьте в свою программу боковую планку. В этом варианте упражнения вы опираетесь на одну руку и боковую сторону одной ступни. Такая планка поможет укрепить косые мышцы живота», — добавила тренер.

Кроме того, эксперт рекомендовала делать скручивания. Она рассказала, что это могут быть скручивания в лежачем или сидячем положении, с подъемом ног или другие. При этом, по словам Юрпаловой, акцент должен быть на сокращении мышц пресса, а не на количестве повторений.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш предложила эффективные упражнения для пресса. Она также посоветовала выполнять планку и скручивания, добавив к ним велосипед.

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