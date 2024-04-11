Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 11 апреля 2024Наука и техника

Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

ИМБП РАН: максимальная продолжительность полетов на РОС составит восемь месяцев

Фото: ТАСС

Максимальная продолжительность полетов экипажа на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) составит около восьми месяцев, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с нашими рекомендациями экипаж станции сможет проводить на борту РОС до восьми месяцев, однако такие долгие полеты пока не предусмотрены на начальном этапе ее работы», — сказал руководитель.

Орлов обозначил, что о продолжительных миссиях можно будет говорить только после того, как на околоземную орбиту будут выведены все модули РОС.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что утвердила эскизный проект РОС.

В январе генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую РОС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      В Европе увидели сигнализирующий о подготовке НАТО к войне с Россией знак

      ФСБ задержала двоих россиян за организацию диверсионного сообщества

      Фитнес-эксперт назвала топ-3 простых упражнения для домашней тренировки пресса

      В российском городе засоренная строителями река вышла из берегов

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      Командующий ВСУ пожаловался на превосходящую численность российских войск

      Рябков назвал практически необратимым размещение ракет США в АТР

      Названы последствия уничтожения Трипольской ТЭС на Украине

      Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше