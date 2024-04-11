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18:09, 11 апреля 2024Мир

ООН призвала прекратить удары по Запорожской АЭС

ООН поддержала призыв МАГАТЭ прекратить удары по Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

ООН поддержала призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратить удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил помощник генсека Всемирной организации Мирослав Енча. Его цитирует РИА Новости.

«Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки во избежание крупного ядерного инцидента», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственной и опасной.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

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      Виктория Кондратьева
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