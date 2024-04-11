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15:11, 11 апреля 2024Мир

Рябков заявил о закрытом характере переговоров с США по заключенным

Рябков: переговоры с США по заключенным носят закрытый характер

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Переговоры Москвы с США по обмену заключенными носят закрытый характер. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Так Рябков ответил на вопрос о поступающей из США информации об обмене обвиняемых в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана.

«Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу, я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят», — рассказал дипломат.

Ранее спецпосланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что власти США готовят новое предложение по обмену осужденных в России американцев Гершковича и Уилана. Он добавил, что американская сторона ищет наиболее интересные для Москвы варианты.

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      Максим Габриелян
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