Рябков заявил о закрытом характере переговоров с США по заключенным

Рябков: переговоры с США по заключенным носят закрытый характер

Переговоры Москвы с США по обмену заключенными носят закрытый характер. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Так Рябков ответил на вопрос о поступающей из США информации об обмене обвиняемых в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана.

«Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу, я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят», — рассказал дипломат.

Ранее спецпосланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что власти США готовят новое предложение по обмену осужденных в России американцев Гершковича и Уилана. Он добавил, что американская сторона ищет наиболее интересные для Москвы варианты.