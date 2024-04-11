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16:21, 11 апреля 2024Россия

В России нашли способ борьбы с украинскими БПЛА

Депутат Гурулев предложил размещать РЛС на аэростатах

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Количество атак со стороны украинских беспилотников будет расти. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев.

По его словам, количество дронов, а также дальность их полета будет увеличиваться. Политик подчеркнул, что Запад продолжит поставлять Киеву вооружение.

Гурулев отметил, что решение этой проблемы есть.

На сегодняшний день идут очень хорошие предложения от моих коллег, к примеру. Это радиолокационные станции кругового обзора, которые поднимаются на аэростатах. Можно же элементарно на аэростате, на тросе на полкилометра поднять радиолокационную станцию. И мы будем видеть очень далеко

Андрей Гурулевдепутат Государственной Думы

По его словам, эта мера позволит заранее зафиксировать вражеский объект. Тем самым, система ПВО встретит беспилотник в полной боевой готовности.

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Кроме того, Гурулев предложил увеличить производство собственных дронов. По его словам, необходимые предприятия для этого есть.

В ночь на 11 апреля шесть регионов России подверглись атаке беспилотников. Система ПВО перехватила 12 вражеских объектов.

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      Евгений Силаев
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