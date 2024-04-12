Назван способ накачать пресс за восемь минут в день

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала способ накачать пресс за восемь минут в день. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Юрпалова посоветовала «мертвого жука», для выполнения которого нужно лечь на спине, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другими рукой и ногой.

Следующими упражнениями станут планка на предплечье, планка вверх-вниз и боковая планка. Закончить тренировку стоит «птицей-собакой». Для этого нужно встать на четвереньки в положение стола, вытянуть правую руку вперед, а левую ногу назад. Затем необходимо протянуть правый локоть и левое колено так, чтобы они встретились ближе к центру тела.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш предложила эффективные упражнения для пресса. Она посоветовала выполнять планку и скручивания, добавив к ним велосипед.