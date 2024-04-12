В России ответили на планы нового контрнаступления Украины
Россия готова к развитию любого сценария в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на озвученные Западом планы Киева о новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Мы в любом случае готовы к развитию по любому сценарию. Одновременно я думаю, что Украине давным-давно пора подписать акт о безоговорочной капитуляции, а не ждать поддержки от стран Запада. Очевидно, что Украина находится в крайней ситуации, которая способствует возможному развитию гражданской войны на Украине и одновременно неминуемому краху ВСУ», — заявил Швыткин.
Я убежден в том, что контрнаступление ВСУ не будет наполнено тем замыслом, который был изначально, когда страны Запада пытались нанести стратегическое поражение нашей стране, что, безусловно, провалилось
«Само по себе заявление [о контрнаступлении] не имеет под собой никакого смысла. То контрнаступление, которое было определенное время назад, закончилось сокрушительным поражением для Украины. Я убежден в том, что перспективы украинского режима не существует. Об этом говорят наши успехи на фронте, постепенное продвижение вперед и освобождение территорий фашистского режима», — заключил депутат.
Ранее издание Le Figaro сообщило, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева. Как указано в статье, после провального контрнаступа Украины в 2023 году ВСУ вынуждены отступать на оборонительные позиции. При этом в разговоре с французскими официальными лицами украинские власти обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году».