Депутат Швыткин: Россия готова к любому сценарию в зоне спецоперации

Россия готова к развитию любого сценария в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на озвученные Западом планы Киева о новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы в любом случае готовы к развитию по любому сценарию. Одновременно я думаю, что Украине давным-давно пора подписать акт о безоговорочной капитуляции, а не ждать поддержки от стран Запада. Очевидно, что Украина находится в крайней ситуации, которая способствует возможному развитию гражданской войны на Украине и одновременно неминуемому краху ВСУ», — заявил Швыткин.

Я убежден в том, что контрнаступление ВСУ не будет наполнено тем замыслом, который был изначально, когда страны Запада пытались нанести стратегическое поражение нашей стране, что, безусловно, провалилось Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Само по себе заявление [о контрнаступлении] не имеет под собой никакого смысла. То контрнаступление, которое было определенное время назад, закончилось сокрушительным поражением для Украины. Я убежден в том, что перспективы украинского режима не существует. Об этом говорят наши успехи на фронте, постепенное продвижение вперед и освобождение территорий фашистского режима», — заключил депутат.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева. Как указано в статье, после провального контрнаступа Украины в 2023 году ВСУ вынуждены отступать на оборонительные позиции. При этом в разговоре с французскими официальными лицами украинские власти обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году».